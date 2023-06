Πολιτική

Εκλογές – Exit polls: Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων

Τα σχόλια των επιτελείων των κομμάτων μετά την ανακοίνωση του exit poll. Η αυτοδυναμία και ακροδεξιά.

Στελέχη της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των exit polls δήλωσαν τα εξής:

«Aναμένουμε τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι η ΝΔ εξασφαλίζει ασφαλή αυτοδυναμία. Αυτό μάς κάνει να νιώθουμε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι επόμενες μέρες δεν είναι ημέρες πανηγυρισμών αλλά ημέρες δουλειάς. Δεν υπάρχει ούτε πίστωση χρόνου, ούτε μέρες για χάσιμο».

«Αν το αποτέλεσμα του exit poll αποτυπωθεί και στο επίσημο αποτέλεσμα της κάλπης, επιβεβαιώνει ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τόσο στις εκλογές του Μαΐου όσο και σήμερα δεν ήταν καθόλου συγκυριακή επιλογή», σχολίασαν ηγετικά στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη όταν ανακοινώθηκε το exit poll. «Η ψήφος αυτή δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει κι επανακτά δεσμούς εμπιστοσύνης με τους προοδευτικούς πολίτες», προσέθεσαν τα ίδια στελέχη. Τόνισαν ότι «επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να καταστεί το ΠΑΣΟΚ η αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση». Επιπλέον σημείωσαν το γεγονός πως «με τη αυξημένη παρουσία τόσων ακροδεξιών σχημάτων ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ, ως δημοκρατικού αναχώματος, είναι ακόμη μεγαλύτερος». Υπενθύμισαν ακόμη πώς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία και δεν έκανε μικροπολιτική. «όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές» με την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για "παραστρατημένους" της Χ.Α . «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει ότι αυτές τις ψήφους εμείς δεν τις θέλουμε», υπογράμμισαν.





Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τα exit polls ότι, «προφανώς αναμένουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι υπάρχει δυναμική ανόδου του ΚΚΕ κι αυτό είναι το θετικό στοιχείο αυτής της εκλογικής μάχης. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή- ευκαιριακή, δείχνει αγωνιστικούς δεσμούς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζει πως το αποτέλεσμα του exit poll, «δεν του λέει κάτι περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα», εξέφρασε, ωστόσο τον προβληματισμό του ότι, «μπαίνουν πολλά κόμματα» στη Βουλή.

