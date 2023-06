Τοπικά Νέα

Εκλογές - Κως: πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ στις φυλακές

Το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στα Δωδεκάνησα που δόθηκε στην δημοσιότητα προέρχεται απο τους κρατούμενους στις φυλακές της Κω

Ψήφισαν: 63

Άκυρα – Λευκά: 1

Eλαβαν:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 17

ΣΥΡΙΖΑ: 24

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 1

NΙΚΗ: 1

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 1

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 1

ΚΚΕ: 1





