Εκλογές - Σπαρτιάτες: Ποιος είναι ο Βασίλης Στίγκας

Η έκπληξη των εκλογών της 25ης Ιουνίου είναι αναμφισβήτητα το ποσοστό που συγκέντρωσε το ακροδεξιό κόμμα που μπήκε πέμπτο στην Βουλή.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών της 25ης Ιουνίου είναι το κόμμα Σπαρτιάτες που στηρίζει ο πρωτόδικα καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς κατάφερε να μπει στη Βουλή και μάλιστα με υψηλό ποσοστό, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Ιδρυτής του κόμματος που «ξεπήδησε» στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή εν μια νυκτί, κυρίως λόγω του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ο Βασίλης Στίγκας.

Ο Βασίλης Στίγκας δηλώνει στα social media δημοσιογράφος, πολιτικός και πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτες.

Ο Βασίλης Στίγκας είναι πρώην στέλεχος της Πολιτικής Άνοιξης που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1993 από τον Αντώνη Σαμαρά. Έπειτα, το 2000 προσχώρησε στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ) του Γιώργου Καρατζαφέρη και το 2010 προσχώρησε στον Ριζοσπαστικό Εθνικό Συναγερμό του Βασίλη Καπερνάρου. Το 2017 ίδρυσε το εθνικιστικό πολιτικό κόμμα «Σπαρτιάτες», ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη.

Βασίλης Στίγκας: τι γράφει ο ίδιος στο βιογραφικό του

Στο βιογραφικό του Βασίλη Στίγκα, το οποίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του κόμματος Σπαρτιάτες, αναφέρονται τα εξής:

«Γεννήθηκα στην Λειβαδιά Βοιωτίας το 1964 και μεγάλωσα στην Αθήνα. Έζησα τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στο Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Ηλιούπολη. Σπούδασα στην Μηχανικών αεροσκαφών και υπηρέτησα 22 μήνες στην Αεροπορία στρατού ως μηχανικός ελικοπτέρων εδάφους και αέρος. Από το 1986 εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας – τα τελευταία 25 χρόνια στην βιοτεχνία τροφίμων.

Είμαι παντρεμένος, έχω δύο κόρες και έναν γιό. Επι σειρά ετών ασχολούμαι παράλληλα με την δημοσιογραφία, ελεύθερο ρεπορτάζ και την παρουσίαση εκπομπών πολιτικού ενδιαφέροντος. Είμαι έντονα πολιτικοποιημένος από τα νεανικά μου χρόνια. Το 2017 δημιούργησα τον πολιτικό φορέα « ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ » και κατεβαίνουμε στις Εθνικές Εκλογές την 25η Ιουνίου τρέχοντος έτους. Ευελπιστώ να φανώ χρήσιμος στο άμεσο μέλλον στον Πατριωτικό χώρο».

Πως αυτοπροσδιορίζονται οι Σπαρτιάτες

Στην ιστοσελίδα τους, αναφορικά με την «ταυτότητα» του κομματος, οι Σπαρτιάτες αναφέρουν τα κάτωθι:

«Είμαστε οι Ελληνίδες και Έλληνες «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» στην ψυχή και στο σώμα! Αυτοί που θέλουμε και διεκδικούμε να φανούμε αντάξιοι των 300 του Λεωνίδα φυλάγοντας ξανά «Θερμοπύλες». Να φυλάξουμε το«όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον, το ομότροπον» (Ηρόδ.) Στο πολιτικό σκηνικό κατεβαίνουμε με γνήσια αγάπη για την Ελλάδα μας και με πείσμα να πάρουμε πίσω την Πατρίδα που μας ανήκει. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν Ελληνορθόδοξη Παιδεία, να μην ξενιτεύονται και να αποκτήσουν δικές τους μεγάλες οικογένειες. Ζητούμε από την Πολιτεία να δείξει σεβασμό στους συνταξιούχους και να τους ανταμείβει με αξιοπρεπείς συντάξεις.

Στην προσπάθειά μας αυτή είστε ΕΣΕΙΣ, οι οποίοι, εκτιμώντας την, θα μας οπλίσετε με δύναμη για να συνεχίσουμε, παίρνοντας μέτρα και αντίμετρα για μία ισορροπημένη και δίκαιη, κοινωνική ανταπόκριση. Για την Πατρίδα που μας γέννησε και μας μεγάλωσε κάτω από την σκιά του Παρθενώνα και τον Ήλιο της Βεργίνας, που μας τραγούδησε τον θρύλο της Αγια-Σοφιάς και το έπος της Βορείου Ηπείρου. Για την Πατρίδα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Σπύρου Καγιαλέ, την Πατρίδα με τους κάμπους, τα βουνά και το απέραντο Γαλάζιο …

Ολοι μαζί ΕΝΩΜΕΝΟΙ ! Οι στόχοι “κόποις κτώνται” ! Η “Ιθάκη” μας δεν είναι μακριά !».





