Εκλογές - Εκτίμηση ΥΠΕΣ: Οκτακομματική Βουλή με αυτοδυναμία ΝΔ

Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από το Υπουργείο Εσωτερικών και της Singular Logic. Πώς διαμορφώνεται η Βουλή.

Αυτοδυναμία της ΝΔ και οκτακομματική Βουλή με είσοδο για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο των κομμάτων Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας είναι η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από τη Singular Logic

Συγκεκριμένα η εκτίμηση της εταιρείας είναι η εξής:

Η εκτίμηση του ΥΠΕΣ:

ΝΔ 40, 5%

ΣΥΡΙΖΑ 17,9%

ΠΑΣΟΚ 12, 3%

ΚΚΕ 7,6%

Σπαρτιάτες 4,7%

Ελληνική Λύση 4,6%

Νίκη 3,6%

Πλεύση 3,1%

Βάσει της παραπάνω εκτίμησης, οι έδρες που θα κατανεμηθούν σε κάθε κόμμα διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 157 έδρες

: 157 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 33 έδρες

ΚΚΕ : 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας: 8 έδρες