Εκλογές – Στίγκας: Οι Σπαρτιάτες ήρθαν για να ενώσουν κι όχι να δικάσουν

Με ευχαριστίες προς τον Ηλία Κασιδιάρη οι δηλώσεις του επικεφαλής των Σπαρτιατών, που φαίνεται πως εξασφαλίζουν την είσοδο τους στη Βουλή.

Ο επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, του κόμματος που φαίνεται πως θα αποτελέσει την έκπληξη των εκλογών καθώς σύμφωνα με τα exit poll αλλά και την εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών, εξασφαλίζει την είσοδο του στη Βουλή, στις πρώτες του δηλώσεις, υπογράμμισε ότι «Οι Σπαρτιάτες έρχονται για να ενώσουν, όχι για να διχάσουν».

Ο κ. Στίγκας έκανε λόγο για «μια ημέρα χαραγμένη στο μυαλό όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων» και συμπλήρωσε πως «για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένα εθνικό κόμμα θα είναι στο Κοινοβούλιο».

Αίσθηση προκάλεσαν οι ευχαριστίες του προς το έγκλειστο στις φυλακές στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, για τον οποίο είπε πως «ήταν το καύσιμο για να οδηγηθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα».

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Στίγκα

Σήμερα είναι η 25η Ιουνίου του 2023. Είναι μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη πιστεύω στο μυαλό όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μετά από αρκετό καιρό ένα εθνικό κόμμα, μια εθνική φωνή θα είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι Σπαρτιάτες αντιπροσωπεύουν όλα τα ιδεώδη του Ελληνισμού και τις αξίες που σήμερα λείπουν από τη χώρα μας. Οι Σπαρτιάτες έρχονται όχι για να διχάσουν.

Έρχονται για να ενώσουν. Το βασικό ρητό των Σπαρτιατών είναι η ισχύς εν τη ενώσει, κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει σήμερα από τη χώρα μας. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου. Στο δύσκολο αγώνα που κάναμε περίπου για τρεις εβδομάδες. Να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τα εκατοντάδες μέλη μας σε όλη την Ελλάδα που δούλεψαν ακούραστα όλο αυτό το μικρό χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σήμερα εδώ και οι Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή με ένα πάρα πολύ σχετικά καλό ποσοστό για αρχή τουλάχιστον και θα δούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για τη σημαντική βοήθεια που μας έδωσε.

