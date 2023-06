Κοινωνία

Εκλογές: Σύλληψη Ρομά που μοίραζαν ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό κέντρο

Χιλιάδες ψηφοδέλτια και εκαντάδες ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή των τεσσάρων ανδρών που συνελήφθησαν για παράβαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Συνελήφθησαν την Κυριακή το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τέσσερις ημεδαποί για παράβαση της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατελήφθησαν σε εξωτερικό χώρο εκλογικού κέντρου στην περιοχή του Δενδροποτάμου, να μοιράζουν στους προσερχόμενους πολίτες που πήγαιναν να ασκήσουν το πολιτικό τους δικαίωμα, διπλωμένα ψηφοδέλτια πολιτικού κόμματος.

Στην κατοχή των συλληφθέντων και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συνολικά 2.239 ψηφοδέλτια, υλικό που σχετίζεται με την εκλογική διαδικασία και το συνολικό χρηματικό ποσό των 495 ευρώ.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι συλληφθέντες μοίραζαν ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

Διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

