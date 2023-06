Αθλητικά

Ίστμπορν: Η Σάκκαρη απέσυρε τη συμμετοχή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα χρειαστεί να πάρει μερικές «ανάσες» εν όψει της συμμετοχής της στο Wimbledon.

-

Την απόφαση να μην λάβει μέρος στο 500άρι τουρνουά του Ίστμπορν, αλλά να ξεκουραστεί και να πάει για το καλύτερο δυνατό στο Wimbledon, πήρε η Μαρία Σάκκαρη, παρότι αρχικά είχε δηλωθεί στην λίστα με τις συμμετέχουσες στη διοργάνωση.

H 27χρονη πρωταθλήτρια αποκλείστηκε χθες (24/06) από την Ντόνα Βέκιτς στους ημιτελικούς του Berlin Open, δίνοντας δύο ματς στη διάρκεια ενός 24ωρου. Η κούραση, λοιπόν, είναι ο βασικότερος παράγοντας, που την έκανε ν΄ αποσύρει τη συμμετοχή της από το τουρνουά που θα διεξαχθεί επί βρετανικού εδάφους.

Αφού πάρει τις απαραίτητες... ανάσες, η Σάκκαρη θα ξεκινήσει προπονήσεις στο All England Club, έτσι ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το μεγάλο ραντεβού του τένις, που θ΄ ανοίξει την «αυλαία» του στις 3 Ιουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: θρίλερ με νεκρό άνδρα σε πισίνα κλαμπ

Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

Εκλογές: Αποχή ρεκόρ στις 25 Ιουνίου