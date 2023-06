Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο λαός έδωσε ισχυρή εντολή για να προχωρήσουν οι μεγάλες αλλαγές

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη δήλωση του μετά την εμφατική νίκη της ΝΔ στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

«Δεν θα ανεχθώ έπαρση και αλαζονεία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Κυριακής, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για το αποτέλεσμα των εκλογών και τον θρίαμβο του κόμματός του.

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχειας στη διαδρομή που χαράξαμε πριν 4 χρόνια αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στον δρόμο των μεγάλων αλλαγών με ηχηρό και ώριμο τρόπο», δήλωσε αρχικά ο Πρόεδρος της ΝΔ

«Έκλεισαν οριστικά έναν τραυματικό κύκλο ψέματος και τοξικότητας», συμπλήρωσε.

«Θα επιδιώκω πάντα ευρύτερες συναινέσεις (...). Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουμε με ταχύτητα καθώς αυτό αποτελεί η επιλογή του ελληνικού λαού», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έπειτα, τόνισε πως «όταν πριν από 20 χρόνια έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα βρίσκομαι μπροστά σας να έχω αυτή τη μεγάλη τιμή, αυτή τη μεγάλη ευθύνη, εκλεγμένος για δεύτερη φορά, αυτοδύναμος πρωθυπουργός».

«Από αύριο πρωί σηκώνουμε ξανά τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια να χτίσουμε μαζί μια ισχυρή Ελλάδα, μια πατρίδα με περισσότερη ευημερία, περισσότερη Δικαιοσύνη για όλους. Ξημερώνει για όλους αύριο μια ακόμα καλύτερη μέρα», κατέληξε ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Με το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα ανοίγει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο στην πορεία της. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχειας στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στον δρόμο των μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.



Με ηχηρό και ώριμο τρόπο έκλεισαν οριστικά έναν τραυματικό κύκλο ψέματος και τοξικότητας που κράτησαν πίσω τη χώρα και δίχασαν την κοινωνία, εδραιώνοντας έτσι την εποχή της αληθινής προόδου.



Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. Αυτή η απλόχερη στήριξη αυξάνει την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις ελπίδες τους.



Ενώ και εγώ προσωπικά νιώθω τώρα βαρύτερο το χρέος να υπηρετήσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Ποτέ δεν υπόσχομαι θαύματα. Σας βεβαιώνω, όμως, ότι θα μείνω πιστός στο εθνικό μου καθήκον, με σχέδιο, αφοσίωση και κυρίως με σκληρή δουλειά. Χωρίς να ανεχθώ καμία έπαρση και καμία αλαζονική συμπεριφορά.



Είμαστε, εξάλλου, απέναντι στα προβλήματα και δίπλα σε όλους τους πολίτες. Όσο σημασία, λοιπόν, αποδίδω στην αποτελεσματικότητα της νέας διακυβέρνησης, άλλο τόσο θα πολεμήσω κάθε στάση που θα περιφρονεί την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.



Οι στόχοι μας είναι υψηλοί και πρέπει να είναι υψηλοί, σε μια δεύτερη θητεία που μπορεί να μεταμορφώσει την Ελλάδα. Με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα αυξήσουν τους μισθούς και θα μειώσουν τις ανισότητες. Με καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία. Με ένα πιο αποτελεσματικό και ψηφιακό κράτος. Και μία ισχυρή πατρίδα, στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Έχουμε και το σχέδιο και την εμπειρία να τα κάνουμε όλα αυτά πράξη.



Από αύριο κιόλας η νέα κυβέρνηση καλείται να αποτυπώσει σε έργο την επικράτηση των ιδεών και των πολιτικών συμπεριφορών που δικαίωσε η κάλπη.



Γνωρίζω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Γι’ αυτό και θα επιδιώκω πάντα ευρύτερες συναινέσεις. Όμως ο λαός μάς έδωσε μια ασφαλή πλειοψηφία. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, λοιπόν, θα προχωρήσουν με ταχύτητα, καθώς αυτό απαιτεί η επιλογή τού ελληνικού λαού. Και θα την τιμήσω στο ακέραιο.



Απευθύνομαι και σε όσους συμπολίτες μας σήμερα δεν μας ψήφισαν, αλλά και σε όσους δυστυχώς δεν έπραξαν το καθήκον τους, αυξάνοντας σημαντικά την αποχή σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, για να τους υποσχεθώ ακόμα μια φορά ότι θα είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα και οι πολίτες, ιδίως οι πιο αδύναμοι, πρέπει να αισθάνονται το κράτος δίπλα τους σε κάθε δυσκολία.



Επιτρέψτε μου, τέλος, να κλείσω με μία πιο προσωπική αναφορά. Όταν, πριν από 20 χρόνια, έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα βρισκόμουν μπροστά σας να έχω αυτή την μεγάλη τιμή, αυτή την μεγάλη ευθύνη, εκλεγμένος για δεύτερη φορά αυτοδύναμος Πρωθυπουργός, και μάλιστα με μία ισχυρή εντολή.



Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω ως εδώ, προσπαθώντας συνέχεια να γίνομαι καλύτερος και να μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν θα τα είχα καταφέρει, όμως, χωρίς τους συνεργάτες μου, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς. Όμως το μεγάλο «ευχαριστώ» το οφείλω στην οικογένειά μου, στη Μαρέβα, στη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, στη Δάφνη. Με τον τρόπο τους με κράτησαν πάντα προσγειωμένο, ώστε να μπορώ να ακολουθώ όσο μπορώ τους στίχους τού ποιητή: να ονειρεύεσαι μπορείς, χωρίς να γίνεις δούλος των ονείρων. Και κυρίως με τα πλήθη να μιλάς και να κρατάς την αρετή σου.



Σήμερα θα χαρούμε για λίγο τη νίκη μας. Από αύριο πρωί, όμως, σηκώνουμε ξανά τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια να χτίσουμε μαζί μία ισχυρή Ελλάδα, μία πατρίδα με περισσότερη ευημερία, με περισσότερη δικαιοσύνη για όλους.



Ευχαριστώ και πάλι για τη μεγάλη τιμή. Ξημερώνει για όλους αύριο μία ακόμα καλύτερη μέρα».

