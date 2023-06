Πολιτική

Εκλογές – Νατσιός: Η Νίκη θα ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση

Η ΝΙΚΗ είναι ένα από τα κόμματα που εξασφάλισαν την είσοδο τους στη Βουλή, μετά την ετυμηγορία του ελληνικού λαού στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός, σε δηλώσεις του ανέφερε πως «θα ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για όσους μας ψήφισαν, αλλά για όλο το λαό. Για τη σιωπηλή πλειοψηφία που δεν πήγε να ψηφίσει. Θα πορευθούμε με φόβο Θεού για τη νίκη του Ελληνισμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Θα πορευτούμε μαχόμενοι για τη νίκη του ελληνισμού, τη νίκη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη νίκη του απλού λαού με σεβασμό στην ψήφο των συμπολιτών μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Νατσιός.

