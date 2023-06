Πολιτική

Εκλογές – Βελόπουλος: Είμαστε Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων

Το μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης μετά την πρώτη ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

«Λυπάμαι πραγματικά για όλους αυτούς του δημοσκόπους που παίζουν με τους ανθρώπους και τη ψυχολογία τους. Είναι δυνατόν μέχρι την τελευταία στιγμή να μας λένε ότι το ανώτατο όριο είναι 4,3% και να είμαστε έξω από τη Βουλή;», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας το πρώτο αποτέλεσμα των εκλογών, ευχαριστώντας τους «Έλληνες και τις Ελληνίδες που άντεξαν στον πόλεμο του συστήματος».

Ξεκαθαρίζοντας ότι, δεν θα κάνει σχόλιο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, αλλά αρκέστηκε να πει πως, «η Ελληνική Λύση δεν πεθαίνει. Είναι πολύ δυνατή για να πεθάνει. Θα συνεχίζουμε ελληνικά, εθνικά και λαϊκά τους αγώνες. Ένα χαμόγελο από εμάς σε όσους ήθελαν να πεθάνει η Ελληνική Λύση».

Κληθείς τέλος, να σχολιάσει τη σύνθεση της νέας Βουλής, είπε πως, αν δεν βγει το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι βουλευτές, τόνισε όμως ότι, «εμείς είμαστε Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων».

