Πολιτική

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάνω για 100 βουλευτές της αντιπολίτευσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που έστειλε η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» για την είσοδο του κόμματος στη Βουλή.

-

«Απόψε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε και να χαμογελάμε πλατιά», δήλωσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, που δίνει στο κόμμα μία θέση στη Βουλή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «δείχνοντας» τους υποψηφίους που παραιτήθηκαν είπε πως, «αντέξαμε απέναντι σε μια ανέντιμη, πρωτοφανή επίθεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν εκπροσώπηση μέσα στη Βουλή. Υπερασπιστήκαμε την ελπίδα και την προσδοκία των πολιτών. Και οι πολίτες υπερασπίστηκαν την ελπίδα τους, υπερασπίστηκαν την προοπτική η Πλεύση Ελευθερίας να βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Η Βουλή να έχει ζωή και η Βουλή να έχει μέσα τους πολίτες. Εμείς ρωτήσαμε τους πολίτες "θέλεις να είσαι εσύ στη Βουλή;". Και οι πολίτες μας απάντησαν "ναι"».

Υποσχέθηκε πως, «βλέποντας ακόμη περισσότερο την Πλεύση Ελευθερίας μέσα στη Βουλή, ολοένα και περισσότεροι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες, θα απαντήσουν "ναι" με τρόπο ηχηρότερο γιατί η Πλεύση Ελευθερίας να είναι μέσα στη Βουλή». Έκανε δε, λόγο για «αντιπολίτευση που δεν θα υπάρξει από κανένα άλλο κόμμα και από κανένα άλλο βουλευτή. Θα είμαι η υπεράσπιση των πολιτών και αν είμαστε 8 ή 9 βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι, ο καθένας τους κάνει για άλλους 20».

Σε επόμενο σημείο της δήλωσής της, επεσήμανε ότι «οι πολίτες αποφάσισαν ότι πρέπει να υπάρχει γυναίκα αρχηγός κόμματος και θα είμαι η μόνη αρχηγός κόμματος μέσα στη Βουλή οι πολίτες αποφάσισαν ότι η Πλεύση Ελευθερίας αξίζει να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό».

Κλείνοντας η κ. Κωνσταντοπούλου, υποσχέθηκε στους πολίτες «αντιπολίτευση που δεν έχει ξαναδεί η Βουλή». Εξ άλλου, συνέχισε, «εμείς θα είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και η μόνη αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή». Ευχαρίστησε, τέλος, τους συνεργάτες της, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε χρηματοδότηση, δεν είχε διαφήμιση, δεν είχε «πλάτες», αντιθέτως, αντιμετώπισε «ανηλεή πόλεμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές - Σπαρτιάτες: Ποιος είναι ο Βασίλης Στίγκας

Εκλογές – Τσίπρας: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος