Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι βουλευτές εκλέχτηκαν

Τα τελικά αποτελέσματα , η Βουλή με 8 κόμματα, οι εκπλήξεις και η διαμόρφωση ενός τελείως διαφορετικού πολιτικού σκηνικού.

-

Διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, καταγράφεται στα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 98,16% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,56%

: 40,56% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,86%

11,86% ΚΚΕ: 7,68%

Σπαρτιάτες: 4,67%

4,67% Ελληνική Λύση: 4,45%

ΝΙΚΗ: 3,70%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,46%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, θα έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158 έδρες

: 158 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32 έδρες

32 έδρες ΚΚΕ: 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

12 έδρες Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Ακολουθεί η λίστα με τους 48 που εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ:

Επικρατείας

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου

Α' Αθηνών

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μόσχου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στεφάνου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του Θεμιστοκλή

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου

Α' Πειραιώς

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου

Β' Πειραιώς

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου

Α' Ανατολικής Αττικής

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

Αιτωλοακαρνανίας

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου

Αργολίδος

ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

Αρκαδίας

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

Άρτας

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου

Αχαΐας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου

Βοιωτίας

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του Λεωνίδα

Δράμας

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα

Ευβοίας

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ’γγελου

Ηλείας

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου

Ηρακλείου

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου

Α' Θεσσαλονίκης

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Κωνσταντίνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη

Β' Θεσσαλονίκης

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου

Ιωαννίνων

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου

Κέρκυρας

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

Κιλκίς

ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ

Κοζάνης

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου

Κορινθίας

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Λάρισας

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Μαγνησίας

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ

Μεσσηνίας

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα

Ξάνθης

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ του Χασάν

Πέλλας

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ

Πρέβεζας

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοφάνη

Ροδόπης

ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ του Ναζήφ

Σερρών

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία

Τρικάλων

ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου

Φθιώτιδας

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου

Φλώρινας

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαράλαμπου

Χαλκιδικής

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη

Χανίων

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου

Ο Αλέξης Τσίπρας, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις, εξελέγη στις δύο από αυτές και έτσι από το ποια έδρα τελικώς θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί ποιος άλλος ένας βουλευτής θα ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες κατέλαβε έδρα ο κ. Τσίπρας και οι πρώτοι επιλαχόντες βουλευτές σε καθεμιά από αυτές:

Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου

Α’ Πειραιώς: ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη













