Πολιτική

Εκλογές – Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δυναμώνει, ανανεώνεται, προχωρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του «θα ασκήσει αντιπολίτευση με αρχές και αξίες» και εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο της ακροδεξιάς.

-

Την ικανοποίησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. «Κάναμε ακόμα ένα βήμα στην ανοδική μας πορεία, την πορεία που κάνει το Κίνημά μας το τελευταίο διάστημα» είπε ξεκινώντας τις δηλώσεις του, συμπληρώνοντας πως «σε πολλούς νομούς το ΠΑΣΟΚ έχει αναδειχτεί δεύτερη δύναμη. Ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμέυτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ως ισχυρή δύναμη θα ασκήσει αξιόπιστη αντιπολίτευση στη ΝΔ, ενώ δεν έκρυψε τον ιδιαίτερο προβληματισμό του για την – όπως είπε – «άνοδος της ακροδεξίας και των ναζιστικών κομμάτων».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ανέφερε ότι το «Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει το χρέος μας να οικοδομήσουνε την σύγχρονη κεντροαριστερά απέναντι στη ΝΔ» και έκλεισε τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι από αύριο «ξεκινάει το νέο ταξίδι για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Σε αυτή την πορεία θα είμαι σε όλοι μαζί».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ευχαριστώ τους πολίτες, που με την ψήφο τους στήριξαν το ΠΑΣΟΚ. Απόψε όλοι μαζί κάναμε ένα ακόμη βήμα στην ανοδική πορεία, που σταθερά διαγράφει το Κίνημα μας. Το ΠΑΣΟΚ δυναμώνει, ανανεώνεται και προχωρά.

Στη διπλή εκλογική αναμέτρηση αυξήσαμε την εκλογική και κοινοβουλευτική μας δύναμη κατά 50%. Σε πολλούς νομούς το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη. Ξαναπιάσαμε το νήμα της Ιστορίας και ενώνουμε τις αγωνίες, τα όνειρα και τις ελπίδες μας με τους προοδευτικούς, δημοκράτες πολίτες.

Δεσμεύομαι προς κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι το ΠΑΣΟΚ ως ισχυρή, προοδευτική δύναμη, θα ασκήσει στιβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση με αρχές και αξίες. Θα είμαστε δίπλα σας σε όλες τις μάχες, που έχουμε μπροστά μας, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τον σεβασμό των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάδειξη ενός νέου , βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου παραγωγής, που θα δώσει προοπτική στη νέα γενιά. Το ΠΑΣΟΚ, η πατριωτική και σύγχρονη κεντροαριστερά, θα είναι η εγγύηση για όλα αυτά.

Θα πρέπει, όμως, να μας προβληματίσει ιδιαίτερα η άνοδος της ακροδεξιάς και των νεοναζιστικών μορφωμάτων. Διαχρονικά η παράταξη μας ήταν δημοκρατικό ανάχωμα απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Το αποψινό αποτέλεσμα υπογραμμίζει το χρέος μας να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη κεντροαριστερά για να αποκτήσει η χώρα μια ισχυρή, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Από αύριο το πρωί, ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρωταγωνιστή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Σε αυτή την πορεία θα είμαστε όλοι μαζί.

Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον συνεχάρη για την νίκη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές - Σπαρτιάτες: Ποιος είναι ο Βασίλης Στίγκας

Εκλογές – Τσίπρας: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος