Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

Η επομένη των εκλογών. Τα βήματα μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης και την ψήφο εμπιστοσύνης.

Με την παράδοση των επισήμων εκλογικών αποτελεσμάτων, από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και την ορκωμοσία του επανεκλεγέντος πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα Δευτέρα, 26 Ιουνίου, η πρώτη φάση της μετεκλογικής περιόδου.

Βασικοί σταθμοί της, η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνηση, σήμερα, και η ορκωμοσία των "300" (την επόμενη Δευτέρα, 3 Ιουλίου), και τελικός σταθμός, η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων και η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς τη νέα κυβέρνηση, μερικές ημέρες αργότερα.

Στις 9 αύριο το πρωί, η υπηρεσιακή υπουργός Εσωτερικών Καλλιόπη Σπανού θα μεταβεί στο Μέγαρο της Βουλής όπου θα επιδώσει τον πίνακα με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα της 25ης Ιουνίου, στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου, Κωνσταντίνο Τασούλα. Αυτός, με τη σειρά του, στις 9:50 θα μεταβεί στην Ηρώδου Αττικού προκειμένου να ενημερώσει σχετικώς, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως αρχηγό του κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Βουλή, προκειμένου να τον διορίσει πρωθυπουργό και να του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του Συντάγματος. Ο επανεκλεγείς πρωθυπουργός στις 11:00 θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, για να λάβει την εντολή και στις 13:00 θα ορκιστεί ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Μερικές ώρες μετά, αναμένεται η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης της ΝΔ.

Την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των βουλευτών που εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές, και την επόμενη ημέρα, Τρίτη, 4 Ιουλίου η ολομέλεια της Κ΄ (εικοστής) Κοινοβουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας θα συνέλθει για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, την εκλογή των αντιπροέδρων του σώματος καθώς και των γραμματέων και κοσμητόρων του κοινοβουλίου.

Η πρώτη, αυτή, φάση της νέας τετραετίας, θα ολοκληρωθεί με την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης και την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 84) και τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 141) η κυβέρνηση οφείλει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του πρωθυπουργού, να εμφανιστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, μετά τη συζήτηση των προγραμματικών της δηλώσεων. Η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης αναμένεται να διεξαχθεί μερικές ημέρες μετά την ορκωμοσία των βουλευτών και την εκλογή του προεδρείου της Βουλής, και θα κορυφωθεί τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας συζήτησης, με την ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης προς τη νέα κυβέρνηση.