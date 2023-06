Πολιτική

Εκλογές: Τα σενάρια για την νέα κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες απομένουν για την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Η ορκωμοσία του Πρωθυπουργού και οι υπουργικοί θώκοι.

-

Στις 13:00 θα γίνει η ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, δύο ώρες αφού ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναλάβει την εντολή για σχηματισμό της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος θα γίνει αργά το απόγευμα από τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναμένεται να είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τα σενάρια τα υπουργεία αναλαμβάνουν:

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργείο Εξωτερικών: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργείο Οικονομικών: Κωστής Χατζηδάκης, με υφυπουργό αρμόδιο για τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και τις επενδύσεις, τον Νίκο Παπαναθάση

Υπουργείο Άμυνας: Νίκος Δένδιας

Υπουργείο Υγείας: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υπουργείο Παιδείας: Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργείο Εργασίας: Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργείο Μεταφορών: Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργείο Ενέργειας: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υπουργείο Εσωτερικών: Νίκη Κεραμέως

Υπουργείο Ανάπτυξης: Κώστας Σκρέκας

Υπουργείο Τουρισμού: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Λευτέρης Αυγενάκης

Υπουργείο Ναυτιλίας: Νότης Μηταράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υπουργείο Μετανάστευσης: Τάκης Θεοδωρικάκος

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάνω για 100 βουλευτές της αντιπολίτευσης

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Τελικά αποτελέσματα, ποσοστά και έδρες