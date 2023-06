Πολιτική

Εκλογές: οι βουλευτές σε Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, ανέδειξαν Βουλή με 8 κόμματα, έκρυβαν εκπλήξεις και διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό.

-

Διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, καταγράφεται στα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 98,16% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,56%

: 40,56% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,86%

11,86% ΚΚΕ: 7,68%

Σπαρτιάτες: 4,67%

4,67% Ελληνική Λύση: 4,45%

ΝΙΚΗ: 3,70%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,46%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, θα έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158 έδρες

: 158 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32 έδρες

32 έδρες ΚΚΕ: 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

12 έδρες Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Ακολουθούν οι λίστες με τους βουλευτές που εκλέγουν τα 4 μικρότερα κόμματα της Βουλής:

Οι βουλευτές των Σπαρτιατών

Α' Αθηνών: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

Β' Πειραιώς: ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Θεοδώρου

Α' Ανατολικής Αττικής: ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

Αιτωλοακαρνανίας: ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σωτηρίου

Αχαΐας: ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πελοπίδος

Ηρακλείου: ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου

Α' Θεσσαλονίκης: ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

Β' Θεσσαλονίκης: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου

Λάρισας: ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου

Ελληνικής Λύσης Οι βουλευτές της

Επικρατείας: ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου

Α' Αθηνών: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευάγγελου

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ

Β' Πειραιώς: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΪΔΩ του Δημητρίου

Α' Ανατολικής Αττικής: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεοδώρου

Έβρου: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του Χρήστου

Ημαθίας: ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού

Α' Θεσσαλονίκης: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Σάββα

Β' Θεσσαλονίκης: ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέως

Σερρών: ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

Οι βουλευτές της ΝΙΚΗΣ

Επικρατείας: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεφάνου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

Α' Ανατολικής Αττικής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ του Παναγιώτη

Αχαΐας: ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ

Α' Θεσσαλονίκης: ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

Β' Θεσσαλονίκης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

Λάρισας: ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος

Πιερίας: ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Βαγιάνου

Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας

Α' Αθηνών: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του Ηλία

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου

Β' Πειραιώς: ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θωμά

Α' Ανατολικής Αττικής: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου

Α' Θεσσαλονίκης: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

Β' Θεσσαλονίκης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις, εξελέγη και στις τρεις και έτσι από το ποια έδρα τελικώς θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί ποιοι άλλοι δύο θα ενταχθούν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακολουθούν οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες κατέλαβε έδρα η κ. Κωσταντοπούλου και οι πρώτοι επιλαχόντες βουλευτές σε καθεμιά από αυτές: Α' Αθηνών: ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Ιωάννη

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Γεωργίου

Β' Θεσσαλονίκης: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του Ιωάννη





Για να δείτε ποιοι εκλέγονται βουλευτές με την Νέα Δημοκρατία, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πατήστε ΕΔΩ

Για να μάθετε τα μέλη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε ποιοι είναι οι 20 βουλευτές του ΚΚΕ, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Σπαρτιάτες: Ποιος είναι ο Βασίλης Στίγκας

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο λαός έδωσε ισχυρή εντολή για να προχωρήσουν οι μεγάλες αλλαγές