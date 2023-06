Πολιτική

Εκλογές - Αποχή: Ρεκόρ στις 25 Ιουνίου

Το υψηλότερο ποσοστό, τουλάχιστον στην περίοδο της μεταπολίτευησς, κατέγραψε η αποχή των ψηφοφόρων. Ποιες περιοχές έχουν τα "πρωτεία".

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η αποχή στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Το 47,17% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους δεν προσήλθε στις κάλπες, με αποτέλεσμα να καταγραφεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής, τουλάχιστον στην περίοδο της μεταπολίτευσης.

Το υψηλότερο ποσοστό αποχής καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια Φλώρινας με 66,76% και ακολουθούν η Κεφαλληνία με 62,48%, η Ευρυτανία με 61,37% και η Λακωνία με 61%.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αποχής καταγράφηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με 43,84%, ενώ υψηλά ήταν τα ποσοστά και στις δύο προηγούμενες εκλογές, του 2019 με 42,22% και του περασμένου Μαΐου με 39,06%.

Στον αντίποδα, εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αποχής καταγράφονται στις δυο απανωτες εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 (19,67% και 19,31%), στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, το 1974 (20,47%) και στις εκλογές του 1985 (20,9%).

