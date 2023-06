Υγεία - Περιβάλλον

Σάρα Φέργκιουσον: Με καρκίνο του μαστού η δούκισσα της Υόρκης

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της.

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα, δούκισσα της Υόρκης Σάρα (Φέργκι) Φέργκιουσον(Sarah Ferguson) υποβλήθηκε σε επέμβαση αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό PEOPLE.

«Η Σάρα, δούκισσα της Υόρκης διαγνώστηκε πρόσφατα με μια πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού που ανιχνεύθηκε σε μια εξέταση ρουτίνας μαστογραφίας. Της ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πρώην νύφης της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Η δούκισσα λαμβάνει την καλύτερη ιατρική φροντίδα και οι γιατροί της έχουν πει ότι η πρόγνωση είναι καλή. Τώρα αναρρώνει με την οικογένειά της», συνεχίζει ο εκπρόσωπος o oποίος ανέφερε ότι νοσηλευόταν για 5 ημέρες στο νοσοκομείο «King Edward VII» του Λονδίνου.

«Η δούκισσα θέλει να εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη της σε όλο το ιατρικό προσωπικό που την υποστήριξε τις τελευταίες ημέρες. Είναι επίσης εξαιρετικά ευγνώμων στο προσωπικό που συμμετείχε στη μαστογραφία που εντόπισε την ασθένειά της, η οποία κατά τα άλλα ήταν χωρίς συμπτώματα, και πιστεύει ότι η εμπειρία της υπογραμμίζει τη σημασία του τακτικού ελέγχου», κατέληξε.

Η Σάρα Φέργκιουσον λίγο πριν μπει στο χειρουργείο ηχογράφησε ένα νέο επεισόδιο του podcast «Tea Talks» που παρουσιάζει το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα.

Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα 'Αντριου, το τρίτο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 23 Ιουλίου του 1986, στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ. Εχοντας αποκτήσει δύο κόρες χώρισαν το 1996.

