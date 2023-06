Πολιτική

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Πλεύση Ελευθερίας

Έδρα στο Επικρατείας θα διεκδικήσει το κόμμα. Πως γίνεται βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης. “Ας κοπιάσουν” απάντησε στις πληροφορίες πως ίσως αλλάξει ο ΚτΒ για να μην παίρνει τον λόγο, όποτε θέλει, στην Βουλή.

«Δεχθήκαμε δριμεία, ανέντιμη και πρωτοφανή επίθεση για δύο εβδομάδες, όμως υπερίσχυσε η ανάγκη του κόσμου να είναι στην Βουλή η Πλεύση Ελευθερίας», είπε το πρωί της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, η ίδια και τα στελέχη του κόμματος καρδιοχτύπησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν κρινόταν εάν θα μπει ή όχι στην Βουλή η Πλεύση Ελευθερίας, σημειώνοντας πως «Υπήρχε μεγάλη προσμονή για το αν θα μπούμε στην Βουλή. Είχαμε δυναμική πολύ ισχυρή που χτυπήθηκε πολύ συντονισμένα για δύο εβδομάδες με ανήθικο κόσμο. Την ώρα που μας χτυπούσαν τα αυτοαποκαλούμενα κόμματα της Αριστεράς, πέρασαν κάτω από τα ραντάρ τα κόμματα για τα οποία τώρα τραβάμε τα μαλλιά μας».

Σε ότι αφορά τον τρόπο με το οποίο θα πολιτευθεί η Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε «Θα έχουμε την ευκαιρία να φέρουμε τον κόσμο μέσα στην Βουλή. Η κοινωνία θα είναι και ουσιαστικά μέσα στην Βουλή μαζί με εμάς. Είναι σαφές ότι εμείς θα είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούν να ασκήσουν αντιπολίτευση κόμματα που έχουν συνδράμει σε τέτοιες πολιτικές ή κόμματα που είναι εν αμφιβόλω η νομιμοποίηση τους».

Προσέθεσε ότι «Με την επίθεση που έγινε στην Πλεύση υπήρχαν απώλειες. Ήταν σχεδιασμένο και όσοι χτυπούσαν την Πλεύση Ελευθερίας ήξεραν ότι θα ενισχυθεί κάτι άλλο και όπως συνήθως ευνοούνται κόμματα που δεν ξέρουμε καλά-καλά τι είναι. Δεχθήκαμε επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και από το ΜέΡΑ25 και από συντονισμένες άλλες δυνάμεις που τροφοδότησαν το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε, με κόμματα που «ξεγέλασαν» την δημοκρατική διαδικασία».

Σχετικά με την «διάταξη» της Πλεύσης Ελευθερίας στον πολιτικό χάρτη, αλλά και το που θα «τοποθετηθούν» οι βουλευτές της στα έδρανα της Ολομέλειας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως «Δεν κοιτάμε ούτε Αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Το που θα κάτσουμε είναι το τελευταίο, διότι έχουμε σκοπό να μην καθίσουμε λεπτό. Τα έδρανα θα καταλαμβάνονται, αλλά δεν θα πάρουμε ανάσα, θα τρέχουμε διαρκώς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις, εξελέγη και στις τρεις. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», θα κρατήσει την έδρα στην Β΄Θεσσαλονίκης και έτσι βουλευτές του κόμματος θα γίνουν ο ηθοποιός και σύντροφος της στην ζωή, Διαμαντής Καραναστάσης, που ήταν πρώτος επιλαχών στην Α’ Αθηνών και ο παλαίμαχος αθλητής Σπήλιος Ζαχαρόπουλος, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως «Ο Διαμαντής Καραναστάσης σε ότι αφορά το κόμμα, δεν είναι ο σύντροφος μου, είναι ο συνιδρυτής της Πλεύσης που έχει σηκώσει μεγάλο βάρος. Θα επιλέξω την έδρα της Β’ Θεσσαλονίκης, αυτός είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει εξ αρχής».

Συμπλήρωσε πως «το γεγονός ότι εκλέγονται βουλευτές ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Τζώρτζια Κεφαλά (σημ: τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Μπλε») , σημαίνει ότι πρόκειται να πάρουμε πρωτοβουλίες που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό».

«Θα κάνουμε αντιπολίτευση και με καρδιά και με γροθιά, το έχουμε πει με όλους τους τρόπους, η καρδιά μας είναι για τους πολίτες και την κοινωνία και η γροθιά μας για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ διευκρίνισε πως στην Βουλή «ότι είναι βλαπτικό, όχι μόνο θα το καταψηφίζουμε, θα το ανακόπτουμε. Ότι θετικό θα το ψηφίζουμε».

Επεσήμανε πως δεν βλέπει περιθώρια σύγκλισης με άλλα αριστερά κόμματα, αναφέροντας ότι «δεν αντιλαμβανόμαστε ότι βαδίζουμε μοναχικό δρόμο, είμαστε με πάρα πολλούς πολίτες, βαδίζουμε με την κοινωνία και τους πολίτες και θα είμαστε στον δρόμο για να ενεργοποιήσουμε την κοινωνική συμμετοχή, σε αντίθεση με την μεθόδευση που θέλει να μπει η κοινωνία στην γωνία».

Θα διεκδικήσουμε έδρα στο Επικρατείας

«Υπάρχει ένα ζήτημα με το Επικρατείας, θα το δούμε θα διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα και θα τοποθετηθούμε όταν είμαστε έτοιμοι», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας να εννοηθεί πως το κόμμα θα διεκδικήσει ακόμη μια έδρα.

Αναφορικά με τον Κανονισμό της Βουλής, που της δίνει δικαίωμα, ως πρώην Πρόεδρος του Σώματος, να παρεμβαίνει ανά πάσα στιγμή για 12 λεπτά, ακόμη και όταν πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν στο Σώμα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες πως εξετάζεται να υπάρξει τροποποίηση του ΚτΒ, ώστε να μην υπάρχει πλέον τέτοια ευχέρεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «Ας κοπιάσουν», επισημαίνοντας «Μπορώ να παρεμβαίνω ανά πάσα στιγμή για 12 λεπτά και ο τρόπος που θα κάνω χρήση των δικαιωμάτων μου θα φανεί. Θα κάνω εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για την υπεράσπιση των πολιτών. Δεν είναι δικό μου δικαίωμα, αλλά ως ένα υπερασπιστικό εργαλείο των πολιτών».

