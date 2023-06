Υγεία - Περιβάλλον

Ανήλικη έσωσε 10χρονο από πνιγμό (εικόνες)

Τη ζωή ενός αγοριού έσωσε 16χρονη εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις της.

Ένα 10χρονο αγόρι έσωσε από πνιγμό μία 16χρονη, δίνοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό έγινε στη Χαλκιδική, όταν το μικρό αγόρι κατάπιε τρία κομμάτια αγγούρι και πνίγηκε. Η 16χρονη Μαρία αντέδρασε αμέσως και μαζί με τον πατέρα της έκαναν στον 10χρονο χτυπήματα στην πλάτη και κοιλιακές ώσεις (μανούβρα heimlich), έκαναν το ξένο σώμα να βγει προς τα έξω.

Στο σημείο κλήθηκε και ιδιώτης γιατρός της κοινότητας Πευκοχωρίου.

Σύμφωνα με το Kids Save Lives, που γνωστοποίησε το γεγονός, «Η Μαρία γνωρίζει πολύ καλά πως να αντιδράσει σε τέτοιες #επείγουσες καταστάσεις τα τελευταία 7 χρόνια, καθώς κάλεσε το KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές να εκπαιδεύσει το σχολείο της πριν καν κλείσει τα 10 έτη!!! Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, το ΜΑΘΗΜΑ Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ στα ΣΧΟΛΕΙΑ, ας είναι η πρώτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Κυβέρνησης!!».

