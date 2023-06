Πολιτική

Εκλογές: Ο Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο

Την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προηγουμένως η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε λάβει τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιουνίου από τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, στον οποίο τα είχε παραδώσει η υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών, Καλλιόπη Σπανού.

«Είναι ξεχωριστή τιμή να παραλαμβάνω αυτή την εντολή για να σχηματίσω κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρόεδρος της ΝΔ επανέλαβε πως νιώθει «βαριά την ευθύνη στους ώμους του», υπενθύμισε ότι εξαρχής είχε θέσει ως στόχο την σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης και δεσμεύθηκε εκ νέου για τη δρομολόγηση μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

«Έχουμε ισχυρή εντολή και άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβέρνησή μας θα είναι κυβέρνηση σκληρής δουλειάς και έμπρακτου αποτελέσματος», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Διεμήνυσε δε, με νόημα, πως η δημοκρατία μας είναι ώριμη να χειριστεί πρόσκαιρες αναταράξεις και χαρακτήρισε την οκτακομματική Βουλή «επιθανάτιο ρόγχο» της απλής αναλογικής.

Η κ. Σακελλαροπούλου, τόνισε από την πλευρά της, πως «η δημοκρατία μας απεδείχθη ανθεκτική» και ευχήθηκε στον κ. Μητσοτάκη «καλή δουλειά».

Η ορκωμοσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ως πρωθυπουργού θα γίνει στις 13:00, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα γίνουν τα απαραίτητα τηλεφωνήματα στα στελέχη του κόμματος, στα οποία θα ανακοινωθούν οι ρόλοι τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα γίνει αργά το απόγευμα από τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο Παύλος Μαρινάκης.

Την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των βουλευτών που εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές, και την επόμενη ημέρα, Τρίτη, 4 Ιουλίου η ολομέλεια της Κ΄ (εικοστής) Κοινοβουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας θα συνέλθει για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, την εκλογή των αντιπροέδρων του σώματος καθώς και των γραμματέων και κοσμητόρων του κοινοβουλίου.

Η πρώτη, αυτή, φάση της νέας τετραετίας, θα ολοκληρωθεί με την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης και την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 84) και τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 141) η κυβέρνηση οφείλει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του πρωθυπουργού, να εμφανιστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, μετά τη συζήτηση των προγραμματικών της δηλώσεων. Η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης αναμένεται να διεξαχθεί μερικές ημέρες μετά την ορκωμοσία των βουλευτών και την εκλογή του προεδρείου της Βουλής, και θα κορυφωθεί τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας συζήτησης, με την ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης προς τη νέα κυβέρνηση.

