Πολιτική

Εκλογές - Βελόπουλος για Σπαρτιάτες: εμείς είμαστε Μακεδόνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Τα "κατηγορώ" σε όσους τον πολεμούν και οι "Σπαρτιάτες".

-

Δηλώσεις έκανε ο προεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε τον πόλεμο που δέχτηκε το κόμμα του, καθώς δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε δημόσιο μέσο και σχολίασε την είσοδο του κόμματος "Σπαρτιάτες" στην Βουλή.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε αρχικά: "Πρόεδρος κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στην κρατική τηλεόραση την προεκλογική περίοδο δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά. Αυτό τα λέει όλα. Ξέραμε ότι είναι δύσκολος ο αγώνας και γολγοθάς, ξέραμε ότι θα έχουμε σταύρωση, το περάσαμε όλο αυτό, ήρθε η ανάσταση, συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο αγώνα. Προσπαθούμε να είμαστε εποικοδομητική, εθνική και λαϊκή αντιπολίτευση, αυτό θα κάνουμε, παρά την προσπάθεια κάποιων - και θα το πω έτσι με πολλή συμπάθεια- να μας πετάξουμε έξω από την βουλή. Αλλά είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά."

"Για εμάς είναι σημαντικό ότι για τέταρτη συνεχόμενη φορά μπαίνουμε στη βουλή, εμφανιζόμαστε σε εκλογική αναμέτρηση ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την τρίτη έφευγαν από τη βουλή.

Όχι τέταρτη, και σαρακοστή θα μείνουμε ακόμα και πεντηκοστή αν πραγματικά συνεχίσουμε με την ίδια καλή διάθεση να αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα και τους Έλληνες και θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς", ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Όσον αφορά στα ποσοστά των εκλογών της "Ελληνικής Λύσης" ανέφερε: "Ποσοστά... Από τη φύση μου είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Με τον πόλεμο που μας έγινε αυξήσαμε πάλι τα ποσοστά μας, θα το δείτε. Ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολύ πιο καλά, απ’ ό,τι θα περίμεναν κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου."

Συνεχίζοντας δήλωσε σχετικά με τον πόλεμο που δέχτηκε το κόμμα του: "Τό ‘πα πριν από λίγο. Όταν κάποιο κόμμα της βουλής δεν εμφανίζεται στην κρατική τηλεόραση; Άντε στα ιδιωτικά κανάλια καταλαβαίνω, και θα το πω και δημοσίως, νά ‘ναι καλά ο ΑΝΤ1 μας παρουσίασε, το MEGA. Εμφανιστήκαμε σε αυτά τα κανάλια δύο – τρεις φορές, και αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστούμε. Όχι τα κανάλια, αλλά την υποχρέωση που έχουν."

Για την οκτακομματική βουλή ανέφερε: "Ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι και κυρίαρχος, ξέρετε, εγώ δεν θα έκανα αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να βγαίνουν από χθες το βράδυ και να βρίζουν τους Έλληνες που ψήφισαν ό,τι ψήφισαν. Μπορεί να διαφωνώ κι εγώ, αλλά δεν θα κάτσω να βρίζω κανέναν.

Ο λαός είναι κυρίαρχος. Αποφάσισε να είναι οκτώ; Εννιά; Δέκα; Έντεκα; Δώδεκα; Αυτό που αποφάσισε και δεν το είπε κανένας, είναι ότι με μισή μονάδα η ΝΔ που πήρε και δεν ξέρω από πού το πήρε είναι αυτοδύναμη. Αν είχε 39,99 θα ήταν 143 οι βουλευτές της. Αυτό κάτι λέει. Αυτό να σκεφτούν οι αυτοδύναμοι. Οι δήθεν αυτοδύναμοι. Εμείς είμαστε Μακεδόνες".

Σχτικά με το υψηλό σχετικά ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που μπήκε στον προεκλογικό αγώνα τελευταία στιγμή, και υπήρξε και το κάλεσμα και μέσα από τον ίδιο τον Κασιδιάρη, ανέφερε: "Ρωτήστε τον Ελληνικό λαό. Τι με ρωτάτε εμένα; Από εδώ και πέρα ο Ελληνικός λαός αποφασίζει για όλα παιδιά. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει κάτι και αναφέρομαι στους πολίτες, όταν οι υπόλοιποι συμπολίτες ψήφισαν εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο."

Δήλωση μας σήμερα :ΒΟΜΒΑ! ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ!

Βελόπουλος: "Πρόεδρος κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στην κρατική τηλεόραση την προεκλογική περίοδο δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά. Αυτό τα λέει όλα.

Ξέραμε ότι είναι δύσκολος ο αγώνας και γολγοθάς,… pic.twitter.com/tqtS64WTK4

— Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 26, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: μπόρες και βοριάδες την Δευτέρα

Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας