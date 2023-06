Κοινωνία

Ναρκωτικά: συνελήφθη για διακίνηση και τραυμάτισε αστυνομικό

Πώς τον εντοπισαν οι Αρχές και τι βρέθηκε πάνω του.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Ιουνίου, στην περιοχή της Ακρόπολης, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 26χρονος Πακιστανός, με τις κατηγορίες της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, βίας κατά υπαλλήλων και σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον αλλοδαπό και τον κάλεσαν για έλεγχο. Τότε, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει αλλά ακινητοποιήθηκε. Κατά τη σύλληψή του, όμως, τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 26χρονο, εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν: Δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωϊνη 9,7 γραμμαρίων, 4 νάϊλον συσκευασίες με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 4,2 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

