Πειραιάς: Εργαστήριο ηρωίνης βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης και επανατυοποποίησης ηρωίνης είχε ένας άνδρας στο σπίτι του.

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού για κατοχή, νόθευση και διακίνηση ηρωίνης, προχώρησαν στον Πειραιά αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα στον Πειραιά, βρέθηκε εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ηρωίνης.

Κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους 8 κιλών, σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης 730 γραμμαρίων, εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης της ηρωίνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (25-6-2023) στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω υπηρεσίας για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών, σχετικά με τη δράση του 31χρονου στη διακίνηση ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στον Πειραιά βρέθηκε εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ηρωίνης.

Κατασχέθηκαν συνολικά:

ηρωίνη βάρους -8- κιλών

σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους -730- γραμμαρίων

εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης και επανατυποποίησης της ηρωίνης (μεταλλική-υδραυλική πρέσα, -2- μεταλλικά πλαίσια, -2- κόσκινα, -3- ταινίες περιτυλίγματος, πλήθος νάιλον συσκευασιών, -2- ρολά αλουμινόχαρτο, -2- συσκευασίες με σακούλες)

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές

3 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά.

