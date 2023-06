Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: σε κρίσιμη κατάσταση γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή

Πώς συνέβη το ατύχημα. Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα στην ΜΕΘ.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 30χρονη με καταγωγή από την Ρουμανία, η οποία την Κυριακή παρασύρθηκε από μηχανή στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Χερσονήσου το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα ηλικίας 48 ετών, συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ένας 33χρονος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η 30χρονη πεζή.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Τερζάκης, η 30χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ στην χειρουργική κλινική νοσηλεύεται ο 33χρονος οδηγός της μηχανής.

