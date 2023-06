Life

Σπαρτιάτες – Δομνίκη Παπαδοπούλου: Η πρώτη διαγραφή λόγω… OnlyFans (εικόνες)

Η ανακοίνωση των Σπαρτιατών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η στάση ζωής της δεν συνάδει συνάδει με τις ηθικές αξίες της παράταξής μας».

Στην πρώτη διαγραφή στελέχους του κόμματος προχώρησαν οι Σπαρτιάτες λίγες μόνο ώρες μετά την είσοδο του κόμματος στη Βουλή. Πρόκειται για τη Δομινίκη Παπαδοπούλου η οποία έχει πλούσιο τηλεοπτικό παρελθόν με παρουσία σε reality αλλά και ενεργό ρόλο στα social media.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η υποψήφια του κόμματος είχε προφίλ στην πλατφόρμα OnlyFans, όπου αναρτούσε φωτογραφίες της, έναντι συνδρομής. Η ίδια ήταν υποψήφια με τους Σπαρτιάτες στις εκλογές της 25ης Ιουνίου και έλαβε 471 ψήφους.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των Σπαρτιατών την οποία υπογράφει ο Βασίλης Στίγκας αναφέρει:

Στο θέμα της υποψηφίου των Σπαρτιατών στη Λευκάδα, κυρίας Δομινίκης Παπαδοπούλου, δηλώνω δυσαρέσκεια για το πρόσφατο συμβάν σε σχέση με την προβολή της στάσης ζωής της. Δεν συνάδει με τις ηθικές αξίες της παράταξής μας. Τυπικά δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Δεν επιθυμώ την περαιτέρω συνεργασία μαζί της.

