Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Ιωάννινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού,

-

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τα Ιωάννινα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 12:05 το μεσημέρι της Δευτέρας στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο το επίκεντρο ήταν στα 17χλμ δυτικά της Αετομιλίτσας Ιωαννίνων.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Γλυφάδα: Ανήλικοι ληστές τραυμάτισαν αστυνομικούς

Εκλογές: Αποχή ρεκόρ στις 25 Ιουνίου