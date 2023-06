Life

“Dragon’s Den”: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 ο 2ος κύκλος του show επενδύσεων (εικόνες)

Με έξι κορυφαίους επενδυτές επιστρέφει στον ΑΝΤ1 το επιτυχημένο show επενδύσεων.

Μετά την επιτυχία του 1ου κύκλου, που έκλεισε με συνολικές επενδύσεις και συμφωνίες που έφτασαν το 1.117.000€, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, το «Dragons’ Den Greece» επιστρέφει για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE, 6 κορυφαίοι και καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές θα αποτελούν την ομάδα των DRAGONS: Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, ο Demetrios Mallios, ο Τάσος Οικονόμου, η Λιλή Περγαντά και η Μαρία Χατζηστεφανή, είναι έτοιμοι να στηρίξουν τους Έλληνες επιχειρηματίες, και να τους δώσουν την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Τα γυρίσματα του 2ου κύκλου του επιτυχημένου show έχουν ήδη ξεκινήσει και οι Έλληνες DRAGONS είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες για 2η σεζόν στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των επενδυτών που αποτελούν τη νέα επιτυχημένη ομάδα του «DRAGONS’ DEN GREECE» μπορείτε να μάθετε ΕΔΩ.

Οι DRAGONS είναι έτοιμοι να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες όλων των ηλικιών από διαφορετικούς τομείς και με ενδιαφέροντα business plan και να τους δώσουν την ευκαιρία να απογειώσουν την επιχείρησή τους μέσα από μία επικερδή επένδυση και συμφωνία μαζί τους.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN»

To πολυβραβευμένο DRAGONS’ DEN – γνωστό και ως Shark Tank – προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

Οι Έλληνες Dragons είναι 6 κορυφαίοι επενδυτές, που έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση ο καθένας στον τομέα του. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Πόσα χρήματα μπορούν να επενδύσουν οι Dragons; Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ζητούν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσφέρουν έναντι αυτού ένα ποσοστό της επιχείρησής τους. Οι Dragons με την εμπειρία τους θα κρίνουν εάν η πρόταση τους ενδιαφέρει και εάν θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Στο DRAGONS’ DEN δεν υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του επιτυχημένου 1ου κύκλου του «DRAGONS’ DEN GREECE» ΕΔΩ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

