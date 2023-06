Πολιτική

Εκλογές – Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης: Ποιοι θα γίνουν υπουργοί

Ενήμεροι είναι πλέον οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης, για τους ρόλους που θα αναλάβουν στο νέο σχηματισμό.

Λίγες ώρες απομένουν για την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, που προκύπτει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και την εμφατική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε Πρωθυπουργός ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου, με τη σύζυγό του και τα τρία του παιδιά να τον συνοδεύουν.

Προηγουμένως είχε ενημερώσει τους βουλευτές του κόμματός του για τις νέες θέσεις που θα αναλάβουν στο εξής.

Έτσι, τα τηλεφώνα έγιναν και εκτός απροόπτου, το τελικό σχήμα της κυβέρνησης διαμορφώνεται ως εξής:

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα αναλάβει ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα διατηρήσει προς το παρόν και τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτός που θα κάνει και την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης στις 17:00 σήμερα.

Υπουργοί Επικρατείας θα είναι οι Σταύρος Παπασταύρου, Άκης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και τις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ: Γιάννης Μπρατάκος

Υπουργός Εξωτερικών θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με υφυπουργούς την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γιώργο Κώτσηρα.

Υπουργός Οικονομικών ο Κωστής Χατζηδάκης, με αναπληρωτή τον Νίκο Παπαθάναση και υφυπουργό τον Χάρη Θεοχάρη.

Υπουργός Άμυνας: Ο Νίκος Δένδιας με υφυπουργό τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Υπουργός Εσωτερικών: Νίκη Κεραμέως, με υφυπουργό τον Θοδωρή Λιβάνιο

Υπουργείο Υγείας: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αναπληρώτρια υπουργό την Ειρήνη Αγαπηδάκη και υφυπουργό τον Μάριο Θεμιστοκλέους, που αναβαθμίζεται από τη θέση του γενικού γραμματέα. Επίσης, θέση υφυπουργού, αρμόδιου για την ψυχική υγεία, αναμένεται να λάβει ο ψυχίατρος Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Υπουργός Παιδείας: Κυριάκος Πιερρακάκης με υφυπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου

Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης: Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης

Υπουργείο Εργασίας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με υφυπουργό τον Πάνο Τσακλόγλου και τον Βασίλη Σπανάκη

Υπουργείο Ενέργειας: Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, με υφυπουργό την Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ο Νότης Μηταράκης με υφυπουργό τον Κώστα Κατσαφάδο

Υπουργείο Ανάπτυξης: Ο Κώστας Σκρέκας με υφυπουργό την Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Λευτέρης Αυγενάκης και υφυπουργός ο Δημήτρης Σταμενίτης.

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης: Ο Δημήτρης Παπαστεργίου και υφυπουργός ο Κώστας Κυρανάκης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Γιώργος Φλωρίδης με υφυπουργό τον Γιάννη Μπουγά

Υπουργείο Ναυτιλίας: Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: Βασίλης Κικίλιας με υφυπουργό τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Υπουργείο Μετανάστευσης: Κώστας Καιρίδης με υφυπουργό την Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Τουρισμού: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υπουργός Πολιτισμού: Παραμένει η Λίνα Μενδώνη, με υφυπουργό τον Χρίστο Δήμα

Υπουργείο Οικογένειας: Η Σοφία Ζαχαράκη με υφυπουργούς τον Γιώργο Σταμάτη και τη Μαρία Κεφαλά

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών: Ο Χρήστος Σταϊκούρας με υφυπουργό την Χριστίνα Αλεξοπούλου





