Μπελέρης: Η Αλβανία δεν του δίνει άδεια για να ορκιστεί δήμαρχος

Δεν μπορεί να παραστεί στην ορκωμοσία του ως δήμαρχος Χειμάρρας ο εκλεγμένος Φρέντι Μπελέρης. Τι προβλέπεται.

Δεν χορηγήθηκε άδεια στον Φρέντι Μπελέρη ώστε να παραστεί στην ορκωμοσία του. Η αλβανική δικαιοσύνη αρνήθηκε το αίτημα των συνηγόρων του προφυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, παρά το ότι προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η Ελληνική Λύση σχολιάζοντας το γεγονός αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Το καθεστώς Ράμα, απαγόρευσε στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του και τον κρατά έγκλειστό στις φυλακές των Τιράνων. Σήμερα αποδεικνύεται το έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ΠτΔ, που, αντί να εξαντλήσουν κάθε μέσο για να υπερασπιστούν τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, διοργάνωναν εκθέσεις για τα «καλλιτεχνικά δημιουργήματα» του διώκτη των Ελλήνων! Η Ελληνική Λύση απαιτεί την χρησιμοποίηση κάθε δυνατού μέσου, προκειμένου ο Ράμα να τραβήξει τα βρώμικα χέρια του από τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Η σιωπή πλέον, συνιστά συνενοχή στην εθνοκάθαρση της Βορείου Ηπείρου από το αλβανικό καθεστώς».

ΥΠΕΞ: Η απόρριψη του αιτήματος Μπελέρη καταδεικνύει ότι στόχος των αλβανικών αρχών είναι να του στερήσουν το αξίωμα του δημάρχου

«Η απόρριψη αυτή καταδεικνύει πλέον, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι στόχος των αλβανικών αρχών είναι να του στερήσουν, δίχως τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και χωρίς καν να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, το αξίωμα του δημάρχου, στο οποίο τον εξέλεξαν με δημοκρατικές διαδικασίες οι πολίτες της περιοχής», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Συνάμα, διαμηνύει πως ούσα υποψήφια για ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η Αλβανία θα πρέπει να σέβεται το κράτος δίκαιου και το τεκμήριο της αθωότητας

