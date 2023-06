Life

Εκλογές - Νίκος Παπαδόπουλος (ΝΙΚΗ): ο πατριωτισμός είναι ένας, αυτός του Κολοκοτρώνη (βίντεο)

Ο νεοεκλγείς βουλευτής με την ΝΙΚΗ συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για όσα πρεσβεύουν τα μέλη και οι ψηφοφόροι του κόμματος.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Δευτέρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας από τους 10 βουλευτές του κόμματος ΝΙΚΗ, που μπήκε στην Βουλή μετά από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο καθηγητής χειρουργικής στο ΑΠΘ, απαντώντας στον Γιώργο Λιάγκα, είπε μεταξύ άλλων πως «η ΝΙΚΗ είναι ένα αγνό πατριωτικό κίνημα», ενώ ερωτηθείς για τα άλλα κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς σχολίασε ότι «Ο πατριωτισμός είναι ένας και μοναδικός αυτός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που υπερασπίστηκε την πατρίδα για του Χριστού την πίστη την Αγία. Οι πατριωτισμοί έχουν μπει στην «κλίνη του Προκρούστη». Εμείς ξέρουμε τον πατριωτισμό που ελευθέρωσε την Ελλάδα και εμείς τώρα είμαστε ελεύθεροι»

«Στο κόμμα μας δεν υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί ή κεντρώοι παρά μόνο Έλληνες. Είμαστε αγνοί άνθρωποι του λαού, απλοί άνθρωποι που αγωνιζόμαστε», ανέφερε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμη ότι «δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Βελόπουλο ή τους Σπαρτιάτες. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, όπως κάποιοι που έλεγαν είναι πατριώτες, αλλά πέρασαν από όλα τα κόμματα για τις καρέκλες».

Υποστήριξε ακόμη ότι «υπάρχει «βουλευτήριο» στην ΝΙΚΗ που δεν αφήνει κανέναν να παρεκκλίνει από τις αρχές μας, ακόμη και ο κ. Νατσιός αν κάνει λάθος, θα του πει να πάει σπίτι του».

«Απορρίπτουμε τον όρο ακροδεξιά, τον επιστρέφουμε σε όποιον τον χρησιμοποιεί για εμάς», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

