Κόσμος

Αίγυπτος: Κατάρρευση πολυκατοικίας 13 ορόφων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί.

-

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, οι ένοικοι του κτηρίου ήταν όλοι παραθεριστές που δεν ζουν μόνιμα στην πόλη, αλλά την επισκέφθηκαν για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αδιευκρίνιστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτήριο τη στιγμή της κατάρρευσής του.

Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν τα ερείπια και να προσδιορίσουν εάν υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από αυτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Σπαρτιάτες – Δομνίκη Παπαδοπούλου: Η πρώτη διαγραφή λόγω… OnlyFans (εικόνες)

Λακωνία – γάμος: Τους έριχναν ρύζι με φτυάρια από εκσκαφέα! (εικόνες)