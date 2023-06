Κοινωνία

Φωτιές σε Ζάκυνθο και Αργολίδα

Επί ποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε θαμνώδη αραιή βλάστηση στην περιοχή Ίρια Αργολίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλεί τον οικισμό. Στην περιοχή πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ, που δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ίρια Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2023

Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στο χωριό Ορθονιές στη θέση «Περνάρι», στη Ζάκυνθο.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου βρίσκεται στο σημείο και συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Ορθονιές Ζακύνθου. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2023

