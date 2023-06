Πολιτική

Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης

Τα ονόματα της νέας κυβέρνησης ανακοινώσε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που σημαδεύτηκε από την ευρεία νίκη της ΝΔ, αλλά και την είσοδο 8 κομμάτων στο κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε ως ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας και στη συνέχεια επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου όπου τον υποδέχτηκε ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, για την τελετή παράδοσης – παραλαβής.

Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης:

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός: Θάνος Πετραλιάς

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Κώστας Φραγκογιάννης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υφυπουργός: Νίκος Χαρδαλιάς

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Αναπληρωτής Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας - Θράκης: Στάθης Κωνσταντινίδης

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Οικονόμου

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός: Χριστίνα Αλεξοπούλου

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Κώστας Σκρέκας

Υφυπουργός: Μάξιμος Σενετάκης

Υφυπουργός: Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Υφυπουργός: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός: Πάνος Τσακλόγλου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Νότης Μηταράκης

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Χρίστος Δήμας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Δημήτρης Καιρίδης

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Μαρία Κεφάλα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Λευτέρης Αυγενάκης

Υφυπουργός: Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός: Σταύρος Κελέτσης

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υφυπουργός: Γιάννης Παππάς

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργός Επικρατείας: Σταύρος Παπασταύρου

Υπουργός Επικρατείας: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού: Γιάννης Μπρατάκος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει για Πρόεδρο της Βουλής τον Βουλευτή του νομού Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 13:00, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής των Υπουργείων.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Τετάρτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

