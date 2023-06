Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Στο Ανόβερο ο 20χρονος Γεράσιμος, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού

Ο νεαρός πολυτραυματίας από τον Βόλο θα νοσηλευτεί σε Κέντρο Αποκατάστασης εξειδικευμένο στις εγκεφαλικές κακώσεις

Σε πολύ σημαντικό και εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης του Ανόβερο της Γερμανίας αεροδιακομίζεται αυτή τη στιγμή από τη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Λάρισας ο 20χρονος Γεράσιμος από τον Βόλο, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών επιβάτης του πρώτου βαγονιού της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Ο Γεράσιμος θα νοσηλευτεί σε Κέντρο Αποκατάστασης εξειδικευμένο στις εγκεφαλικές κακώσεις

Παράλληλα, με προγραμματισμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη, στο Ανόβερο μεταβαίνουν επίσης οι γονείς του 20χρονου.

Σστην πτήση, με την οποία αεροδιακομίζεται αυτή τη στιγμή ο 20χρονος Γεράσιμος στο Ανόβερο, επιβαίνει επίσης ο αδελφός του βαριά πολυτραυματία.

Μετά από περισσότερες από 100 ημέρες νοσηλείας του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας, ο 20χρονος βαριά πολυτραυματίας, έχει ήδη αρχίσει να δείχνει μία αρχόμενη διαδικασία επαφής του με το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάστασή της υγείας του δεν παραμένει ακόμη ιδιαιτέρως σοβαρή και βαριά.

