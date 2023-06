Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak Preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται στον ΑΝΤ1 με νέο επεισόδιο και συγκλονιστικές εξελίξεις.

-





Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.



«Το να αγαπιέσαι πολύ από κάποιον σου δίνει δύναμη, ενώ το να αγαπάς πολύ κάποιον σου δίνει θάρρος»

Λάο Τσε

O Σταύρος συντάσσει την πρότασή του για το Συμβούλιο και καθώς δεν έχει στοιχεία στα χέρια του, θέτει τον Θοδωρή ως κύριο ύποπτο για τον φόνο του Κοσμά.

Ενώ η Άννα κι ο Δημήτρης προσπαθούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους για τον χωρισμό τους, η απαίτηση του δολοφόνου του Γεωργίου να δει την Άννα στη φυλακή και το τελεσίγραφο που της δίνει, βάζει σε νέα περιπέτεια όχι μόνο το ζευγάρι, αλλά και τον Ανδρέα, τον Σταύρο και την Αγγελική. Είναι σίγουρο ότι έχει κάποιον συνεργάτη, που είναι ακόμη έξω, και αυτό βάζει την Άννα σε κίνδυνο.

Ο Σταύρος ζητάει από την Αγγελική να τους βοηθήσει στις έρευνες. Η προσέγγισή του είναι καθαρά επαγγελματική ή κρύβει κάτι πιο προσωπικό;



Η Κατερίνα ζητάει από τον Μάρκο να συναντηθούν. Ο Μάρκος νομίζει ότι θα είναι πάλι μαζί. Η Κατερίνα, όμως, του φυλάει μια έκπληξη.

Κάποια στοιχεία θα οδηγήσουν την Άννα και τον Δημήτρη πολύ κοντά στον άνθρωπο που πιστεύουν ότι τους απειλεί. Είναι, όμως, αυτός;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός

Γλυφάδα: Ανήλικοι ληστές τραυμάτισαν αστυνομικούς

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια μετά από καυγά σε μπαρ





Gallery