Πέθανε η Ξένια Ζερβού

Έφυγε από την ζωή η κόρη του σπουδαίου ηθοποιού Παντελή Ζερβού, Ξένια.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο "σκόρπισε" η είδηση πως η ηθοποιός Ξένια Ζερβού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων.

Η Ξένια Ζερβού ήταν κόρη του σπουδαίου ηθοποιού, Παντελή Ζερβού. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Έφυγε από κοντά μας το Σάββατο ή αγαπημένη σεμνή συνάδελφος που την είχαμε απολαύσει σε τόσους ιδιαίτερους χαρακτηριστικούς ρόλους στο Θέατρο η Ξένια Ζερβού, λατρευτή κόρη του σπουδαίου μας ηθοποιού Παντελή Ζερβού. Γεννημένη στις 3 Αυγoύστου 1946, υπηρέτησε με πολλή αγάπη την τέχνη μας. Καλό ταξίδι πάντα χαμογελαστή Ξένια μας… Από όλους εμάς συλλυπητήρια στην οικογένειά σου».

