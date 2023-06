Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θα ασκήσουμε αξιόπιστη προοδευτική προγραμματική αντιπολίτευση

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τα αυξημένα ποσοστά του κόμματος του στις νέες γενιές και εξέφρασε την επιθυμία του, «το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει το κόμμα των νέων».

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος νωρίς το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, δήλωσε πως ήταν αισιόδοξο το εκλογικό αποτέλεσμα ώστε να μπορέσει να ασκήσει αξιόπιστη προοδευτική προγραμματική αντιπολίτευση.

«Όπως είπαμε και προεκλογικά, θα ασκήσουμε αντιπολίτευση αξιόπιστα, δυναμικά, προοδευτικά, για να έχει πραγματικά ανταγωνιστικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα πρώτο ισχυρό βήμα μετά από μια διπλή μάχη, μια δύσκολη μάχη», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε πως «είναι μεγάλοι στόχοι και πιστεύω ότι θα τους πετύχουμε, διότι το πολύ αισιόδοξο χθεσινό αποτέλεσμα, πέρα από το ότι αυξήσαμε κατά 50% και την κοινοβουλευτική μας δύναμη και τα ποσοστά μας, έχουμε πάρει -συντριπτικά- αυξημένα ποσοστά στις νέες γενιές, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μας κάνει πολύ αισιόδοξους για το μέλλον κι εκεί θα επενδύσουμε. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει το κόμμα των νέων».

