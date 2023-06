Πολιτική

Ιωάννης Μπούγας: Το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Δικαιοσύνης

Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Δικαιοσύνης

Ο νέος υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας είναι βουλευτής Φωκίδας (μονοεδρική) και γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση του γενικού γραμματέας αναδείχθηκε ομόφωνα τον Ιανουάριο του 2021.

Ο 59χρονος Ιωάννης Μπούγας γεννήθηκε στην Άμφισσα. Αποφοίτησε το 1982 από το Λύκειο Άμφισσας και το ίδιο έτος εισήχθη στην Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Ακόμη, είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, είναι διαμεσολαβητής στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων. Έχει συγγράψει βιβλίο με νομικό αντικείμενο, ενώ έχει συμμετάσχει σε συλλογικά εκδοτικά έργα με νομικές μελέτες.

Με τους Οργανισμού Τοπικής (Ο.Τ.Α.) ασχολήθηκε την τριετία 1995-1998 που αναδείχθηκε δημοτικός σύμβουλος Άμφισσας, ενώ την τριετία 1999-2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Φωκίδας.

Βουλευτής Φωκίδος εξελέγη με τη Ν.Δ. το 2004 για την 5ετία 2004-2009 και το 2009 διετέλεσε υφυπουργός Ανάπτυξης. Επίσης, είναι μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Τέλος, είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Αμαλία Παπαϊωάννου και έχουν τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τον Βασίλη και τη Σταυρούλα.

