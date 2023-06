Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης: Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης

Το βιογραφικό του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης γεννήθηκε 4 Ιουνίου 1956 στο Σταυροχώρι Κιλκίς.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Στα φοιτητικά του χρόνια συνυπήρξε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο Γιώργος Φλωρίδης το 1993 εξελέγη πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς (Μάρτιος 1993-Οκτώβριος 1993).

Το 1994 εξελέγη νομάρχης Κιλκίς και παραιτήθηκε το 1996 και εξελέγη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Επανεξελέγη στη συνέχεια 4 φορές βουλευτής κατά τα έτη 2000, 2004, 2007 και 2009. Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000), υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό (13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001), υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003) και υπουργός Δημόσιας Τάξης (7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004).

Το έτος 2010 αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και παραιτήθηκε από την έδρα του. Τον Οκτώβριο του 2011, ίδρυσε το κόμμα «Κοινωνικός Σύνδεσμος» και στις 7 Ιανουαρίου 2015 συμπαρατάχθηκε με το ΠΑΣΟΚ.

