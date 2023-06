Κοινωνία

Αθήνα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Aπεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Πρόκειται για διαμέρισμα σε πέμπτο όροφο. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί τη οδού Μεσσηνίας, στο Δήμο Αθηναίων.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν μια ηλικιωμένη με εγκαύματα στα άκρα, η οποία και διεκομίσθη σε νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Μεσσηνίας στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2023

Πρόκειται για διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο.

