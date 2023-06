Πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου: Ποιος είναι ο νέος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Από τον Δήμο Τρικκαίων και την πόλη-πρότυπο στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Το βιογραφικό του.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής Πολιτικής. Ο δήμαρχος Τρικκαίων αφήνει πίσω του τα Τρίκαλα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να υπουργοποιηθεί και να βρεθεί στο τιμόνι της ψηφιακής μετάβασης και διαδεχόμενος τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πρόκειται για ένα αντικείμενο που ο Δημήτρης Παπαστεργίου γνωρίζει καλά, αφού μέχρι την είσοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχε αναγάγει τα Τρίκαλα σε έξυπνη πόλη, προχωρώντας σε σειρά καινοτομιών που δεν άφηναν ασυγκίνητο τον διεθνή και εγχώριο τύπο.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στις δύο θητείες του στον δημαρχιακό θώκο των Τρικάλων είχε φιλοξενήσει πολιτικούς αρχηγούς, πολιτικά στελέχη και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, χωρίς να διστάζει να τους παρακινήσει για μία βόλτα με το ποδήλατο κοντά στον Ληθαίο Ποταμό.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι εν ενεργεία Δήμαρχος Τρικκαίων και πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος καθώς και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Επί δημαρχίας του, ο δήμος του χαρακτηρίστηκε λόγω του πρωτοποριακού έργου ως ισχυρό πρότυπο δήμου. Εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος στα Τρίκαλα στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 με ποσοστό 53,02% και ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Επανεξελέγη δήμαρχος Τρικάλων από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 με ποσοστό 57,43%.

Το 2017, επί δημαρχίας του παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Smart Trikala, που αποτελεί πανελλήνια καινοτομία σε θέματα διαχείρισης της τεχνολογίας και πρωτότυπων προγραμμάτων προς όφελος της διοίκησης και των πολιτών.

Ως δήμαρχος Τρικάλων από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, είναι μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της Ένωσης των Δήμων. Επίσης, είναι πρόεδρος – εκπρόσωντας τον Δήμο Τρικάλων – στο Δίκτυο Ψηφιακών Πόλεων κεντρικής Ελλάδας (Citiesnet) και στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, καθώς και αντιπρόεδρος στο Δίκτυο Πράσινων Πόλεων. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Έργων, Αντιπρόεδρος της ΔΕΚΑ, Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού και του Δημοτικού Θεάτρου, μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο καθώς και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων ασχολήθηκε με τα μαθητικά συμβούλια. Συμμετείχε στην επιτροπή διεκδίκησης του ΤΕΦΑΑ καθώς και σε άλλες μαθητικές κινητοποιήσεις. Το 1991 αποφοίτησε από το Πολυκλαδικό Λύκειο Τρικάλων. Την ίδια χρονιά πέρασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε σχολή της Αθήνας. Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Τρικάλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2002 και του Οκτωβρίου 2006.

Από το 2002 ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην πόλη των Τρικάλων. Ασχολήθηκε με μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων αλλά και με τη δημιουργία προγραμμάτων H/Y (software). Το 2007 εισήλθε στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι συνιδιοκτήτης της εταιρίας Green Project, η οποία έχει κατασκευάσει πάνω από 230 φωτοβολταϊκά πάρκα στην κεντρική Ελλάδα. Στις 29 Νοεμβρίου 2019, εξελέγη πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

