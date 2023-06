Κοινωνία

Βιασμός 14χρονου στου Ψυρρή: Στη φυλακή ο 50χρονος επιχειρηματίας

Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι χορηγούσε ναρκωτικά στο παιδί για να κάμψει τις αντιστάσεις του και τον κινηματογραφούσε για να τον εκβιάζει. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 50χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση βιασμό 17χρονου αγοριού για διάστημα τριών ετών - απ' όταν το θύμα ήταν στην ηλικία των 14 ετών.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τις αποτρόπαιες πράξεις του σε βάρος του παιδιού, τις οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να τις βιντεοσκοπούσε. Με την ολοκλήρωση της απολογίας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενος.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία την περασμένη Τετάρτη και κατάσχεσαν από το διαμέρισμα της φρίκης, σκληρούς δίσκους με υλικό παιδικής πορνογραφίας που φαίνεται να κρατούσε ο 50χρονος, ενώ η έρευνα των αρχών στρέφεται στο ενδεχόμενο, η βαναυσότητα σε βάρος του αγοριού να έχει μεταδοθεί ζωντανά σε γκρουπ παιδόφιλων. Εντοπίστηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες, καθώς και ένα αεροβόλο όπλο με φυσίγγια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του παιδιού ειδοποίησε την αστυνομία, αφού ο γιος της, της εξιστόρησε ότι από τα 14 του χρόνια, το 2020, υφίστατο βάναυση σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση από τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε το παιδί, πως αν αποκαλύψει το μαρτύριο του, θα το σκοτώσει. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ανήκει σε ευρύτερο κύκλο γνωστών της οικογένειας του θύματος.

