Δημήτρης Καιρίδης: Το βιογραφικό του νέου υπουργού Μετανάστευσης

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης, που αναλαμβάνει το υπουργείο Μετανάστευσης.

Το υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καιρίδης, στη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Ο Δημήτρης Καιρίδης εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, έχει σπουδάσει νομικές επιστήμες και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Το βιογραφικό του

Είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το 2012 και διατελεί επιστημονικός Σύμβουλος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» από το 2007. Παράλληλα, έχει διδάξει ως καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την περίοδο 2001 έως 2012 καθώς και στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School από το 2005 έως 2007. Παλαιότερα ήταν λέκτορας στο Kennedy School of Government στο Πανεπιστήμιο του Harvard την περίοδο 1999 έως 2001.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, είναι τακτικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣ του ΣτΕ.

Να σημειωθεί πως, είναι εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση.

Επίσης, είναι μέλος της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης και συντονιστής για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης.

Ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων από τις 2.10.2020 έως τις 10.10.2021.

