Κόσμος

Τροχαίο στην Ινδία: Νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός είναι ο απολογισμός μετωπικής σύγκρουσης λεωφορείων στην Ινδία. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

-

(εικόνα αρχείου)

Δώδεκα νεκροί είναι ο απολογισμός μετωπικής σύγκρουσης λεωφορείων στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας. Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ντιγκαπαχάντι, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μπουμπανίσβαρ (πρωτεύουσας του κρατιδίου).

«Νωρίτερα σήμερα, ιδιωτικό λεωφορείο με προσκεκλημένους γαμήλιας δεξίωσης συγκρούστηκε μετωπικά με αστικό λεωφορείο κοντά στο Ντιγκαπαχάντι, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι επτά να τραυματιστούν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στο ιδιωτικό λεωφορείο επέβαιναν συγγενείς και φίλοι του νεόνυμφου, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά τη γαμήλια δεξίωση, σύμφωνα με αναφορές ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός της Οντίσα, Ναβίν Πατνάικ, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το πολύνεκρο δυστύχημα και ανακοίνωσε πως θα δοθεί αποζημίωση 3.350 ευρώ στην οικογένεια κάθε θύματος και 335 ευρώ σε κάθε τραυματία.

Στην Ινδία υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 150.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα (κατά μέσο όρο, ένας θάνατος κάθε τέσσερα λεπτά). Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 50% του αριθμού των θυμάτων μέχρι το 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Φάνης Μουρατίδης: Ο “κακός” στο “Maestro” και οι Παξοί

Η νεαρότερη διασώστρια της Ευρώπης στον ΑΝΤ1: Δεν είναι δύσκολο να βοηθήσεις

Λεωφόρος Κηφισού: Φορτηγό πήρε φωτιά (εικόνες)