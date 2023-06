Πολιτική

KKE - Κουτσούμπας: Ποια βουλευτική έδρα θα κρατήσει

Τι αλλαγές θα φέρει αυτή του η απόφαση.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα κρατήσει τη βουλευτική έδρα του Βορείου Τομέα Αθηνών, συνεπώς στην Α' Θεσσαλονίκης εκλέγεται βουλευτής ο Γιάννης Δελής.

Το ΚΚΕ έχασε έξι έδρες (20 από 26) σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, κερδίζοντας μία έδρα στη Λέσβο με την Μαρία Κομνηνάκα.

Την έδρα τους έχασαν ο Γιώργος Πέρρος από τον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο Πάκος Έξαρχος από τα Ιωάννινα, η Τίνα Κουζιάκη από την Κοζάνη, ο Νικόλαος Κουτουμάνος από την Μεσσηνία, ο Αχιλλέας Κανταρτζής από τα Τρίκαλα, ο Κώστας Μπασδέκης από τη Φθιώτιδα και ο Αλέξανδρος Μαρινάκης από τα Χανιά.

