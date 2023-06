Κόσμος

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συμφώνησαν να συναντηθούν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του.

Μία ημέρα μετά τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος του έδωσε συγχαρητήρια για την επανεκλογή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους στις 11 και 12 Ιουλίου.

