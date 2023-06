Πολιτισμός

“Κιβωτός του Κόσμου”: Η Σακελλαροπούλου στην καλοκαιρινή γιορτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην Καλοκαιρινή Γιορτή της «Κιβωτού του Κόσμου».

-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε απόψε στην Καλοκαιρινή Γιορτή της «Κιβωτού Του Κόσμου» στο Μουσείο Μπενάκη και χαιρέτησε την εκδήλωση τονίζοντας ότι «αποτελεί το επιστέγασμα προσπαθειών ενός ολόκληρου χρόνου, ώστε να ξεπεραστεί η πρόσφατη κρίση του οργανισμού και να διαλυθούν τα βαριά σύννεφα».

Όπως είπε η Πρόεδρος «Δεν θα μιλήσω για το παρελθόν, το έχουμε αφήσει από καιρό πίσω μας. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά της Κιβωτού, ώστε κανένα να μη μείνει απροστάτευτο και να μη στερηθεί την ασφάλεια, τη στοργή, την εκπαίδευση, τη στήριξη, διαθέτουν γνώση και εμπειρία που εγγυώνται ένα φωτεινό μέλλον».

Συνεχάρη, επίσης, την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατάφεραν να φέρουν τόσο σύντομα το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών. Όπως και όλους τους παιδαγωγούς και τους εθελοντές που εργάζονται για τον ίδιο σκοπό, ώστε «Με την καρδιά, αλλά και με πολλή δουλειά, να μεταμορφωθούν ιδρύματα όπως αυτό σε πραγματικές κιβωτούς για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στα λόγια με τα οποία η 'Αλκη Ζέη είχε συνοψίσει το περιεχόμενο του αξεπέραστου βιβλίου του Αντουάν ντε Σαιν-Εξυπερύ: «Βάζε στόχους, δείξε έγνοια στον διπλανό σου, και, κυρίως, αφοσιώσου σ' αυτό που αγαπάς» και ευχήθηκε « στα χρόνια που θα ‘ρθουν, η «Κιβωτός του Κόσμου», εφοδιάζοντας τα παιδιά με αρχές, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του καθενός, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία και μαθαίνοντάς τους την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό, να τα βοηθήσει να πατήσουν γερά στα πόδια τους, ώστε να βρουν «αυτό που αγαπούν» και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συμφώνησαν να συναντηθούν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ανδρουλάκης: Θα ασκήσουμε αξιόπιστη προοδευτική προγραμματική αντιπολίτευση

Εκλογές: Οι celebrities που μπήκαν στη Βουλή κι όσοι έμειναν εκτός