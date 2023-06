Κόσμος

Μητσοτάκης: Πώς σχολίασαν τα τουρκικά ΜΜΕ την εκλογική του νίκη

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη και Ερντογάν. Τι συζήτησαν.

Στενά παρακολούθησαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις εκλογές στην Ελλάδα. Σε εκτενές και αναλυτικό ρεπορτάζ του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού μετέδωσε ότι το «το Κόμμα του Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία κέρδισε την πλειοψηφία στην Ελλάδα»

Η Χουριέτ στο πρωτοσέλιδό της έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοκτάκη και από κάτω τον τίτλο «Αυτή τη φορά κέρδισε άνετα».

Και η εφημερίδα Τουρκίγε στην πρώτη της σελίδα έχει τίτλο «Ο Ελληνικός λαός είπε Μητσοτάκη».

Η Σοζτζού της αντιπολίτευσης έχει τίτλο «Κρίσιμες εκλογές στην Ελλάδα…Το Κόμμα Μητσοτάκη εξασφάλισε την πλειοψηφία» σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, η Άννα Ανδρέου.

Η Ακσάμ αναφέρεται στην εκλογή 4 βουλευτών της μουσουλμανικής μειονότητας με τίτλο «Στην Ελλάδα μπήκαν 4 Τούρκοι στην βουλή». Οι Τούρκοι βουλευτές, όπως τους αποκαλεί, είναι οι Οζγκιούρ Φερχάτ και Ιλχάν Αχμέτ από τη Ροδόπη και οι Χουσεϊν Ζεϊμπάκ και Μπουχάν Μπαράν από τη Ξάνθη.

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

Μία ημέρα μετά τη μεγάλη νίκη του στις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος του έδωσε συγχαρητήρια για την επανεκλογή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους στις 11 και 12 Ιουλίου.

