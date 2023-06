Ρωσία - Διάγγελμα Πούτιν: Εγκληματική δραστηριότητα Πριγκόζιν (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Ρωσίας αναφέρθηκε στα όσα διαδραματίστηκαν με τον Πριγκόζιν χωρίς να τον αναφέρει προσωπικά

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απελυθύνε διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό, προκειμένου να αναφερθεί στα τελευταία γεγονότα με την ομάδα Wagner και την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε τον αρχηγό της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, για την «εγκληματική του δραστηριότητα που στοχεύει στην αποδυνάμωση της χώρας» και πρόσθεσε ότι η ρωσική κοινωνία έχει «εδραιωθεί» και «το πατριωτικό αίσθημα όλων είναι αυτό που έσωσε τη χώρα μας».

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία και η Δύση ήλπιζαν ότι η εξέγερση θα οδηγούσε σε εμφύλιο πόλεμο στη Ρωσία

Ο Πούτιν τόνισε ότι τα περισσότερα μέλη της Wagner είναι πατριώτες, προσθέτοντας ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του προς τα μέλη της ομάδας, που εξέφρασαν την επιθυμία τους να μεταβούν στη Λευκορωσία. Υποστήριξε επίσης ότι η ανταρσία θα είχε κατασταλεί αν είχε φτάσει στη Μόσχα, καθώς από την αρχή το Κρεμλίνο ήταν προετοιμασμένο και πήρε τις «απαραίτητες αποφάσεις για να εξουδετερώσει την απειλή».

«Σχεδόν το σύνολο της ρωσικής κοινωνίας ενώθηκε για να υπερασπιστεί την πατρίδα του», είπε. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι διοργανωτές της απόπειρας εξέγερσης θα «προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης» αποκαλώντας τις ενέργειές τους.

